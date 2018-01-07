القواسمي: لن تستطيع أمريكا واسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين

القواسمي: لن تستطيع أمريكا واسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين
الناطق باسم فتح - أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أن معركة القدس بالنسبة للشعب الفلسطيني هي معركة الوجود والهوية الوطنية والدولة، وهي عاصمة دولة فلسطين السياسية وجزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين المحتلة، ولا حل دون القدس عاصمتنا الأبدية.

وأوضح القواسمي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أن قرار ترامب المتعلق بالقدس، المرفوض على كل المستويات، والمخالف للشرعية الدوليه، هو تماما كما ينتزِع الروح والقلب من الجسم، ويدعي باطلاً أن هذا حقه الطبيعي دون وجه حق، أو حتى منطق يمكن أن يفهمه أحداً في العالم الذي عبر عن موقفه في مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلا القله من أصحاب النفوس المريضة التي يمكن شراءهم بمال أو ابتزاز أو تهديد.

وأكد القواسمي أن معركة القدس هي معركة الوجود الفلسطيني، وأننا في حركة فتح مستمرون في نضالنا وتصدينا لهذا القرار المشؤوم، ولكافة الاجراءات والقرارات الاسرائيلية العنصرية التي تستهدف وجودنا وتاريخنا وروياتنا الصادقه، ومحاولاتهم لتزوير التاريخ وخلق وقائع اختلقوها من وحي خيالهم، وأن امريكا واسرائيل واهمين إن ظنوا أنهم يستطيعون فرض  صك استسلام على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وأن حركة فتح لم تتعب من النضال، وهي على أتم الاستعداد والجاهزية لمواصلة النضال الكفاح والتصدي لكل المؤامرات.

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