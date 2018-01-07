مقتل قائد حوثي في غارات للتحالف العربي بالساحل الغربي لليمن

رام الله - دنيا الوطن

لق قائد في جماعة الحوثي الإيرانية، مصرعه، وذلك في غارات شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للحوثيين في الساحل الغربي لليمن، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز عربية"، الأحد.



وقالت سكاي نيوز، إن الغارات أدت إلى مقتل محمد محمد حسين العجري، المكنى "أبو إسماعيل"، مع عدد من المسلحين الحوثيين في محيط مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي.



وتأتي هذا التطورات بعد ساعات من غارات مماثلة للتحالف على تجمعات وتعزيزات للجماعات الحوثية، في مديريتي الخوخة وباجل في جبهة الساحل الغربي، أسفرت عن مقتل 23 مسلحاً على الأقل.