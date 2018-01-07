بسبب عود الكهرباء لغزة.. عائلة هدار غولدن غاضبة من نتنياهو

بسبب عود الكهرباء لغزة.. عائلة هدار غولدن غاضبة من نتنياهو
الجندي الإسرائيلي هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الـ20، إن عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى كتائب القسام في قطاع غزة، أعربت عن غضبها من قرار الحكومة الإسرائيلية عودة الكهرباء لقطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن العائلة أعربت عن غضبها من قرار نتنياهو القاضي بإعادة الكعرباء لغزة، لافتةً إلى أن نتنياهو ووزراء الكبينيت اختاروا أن يستسلموا لحركة حماس مرة أخرى، وفق تعبير العائلة.

يذكر أن إسرائيل أعادت اليوم الأحد، 50 ميغاوات للشبكة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد طلب من الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن.

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