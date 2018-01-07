رئيسة وزراء بريطانيا تدافع عن ترامب أمام كتاب "النار والغضب"

رئيسة وزراء بريطانيا تدافع عن ترامب أمام كتاب "النار والغضب"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الأحد، أنها تعتقد أن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب ملتزم بالمصالح العليا للولايات المتحدة، وذلك رداً على سؤال عن اتهامات مؤلف كتاب بأنه غير مؤهل عقلياً للمنصب.

وقالت ماي، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية): "عندما تعاملت مع الرئيس ترامب ما رأيته هو شخص ملتزم بضمان أنه يتخذ قرارات تصب في المصلحة العليا للولايات المتحدة".

ونفى ترامب اتهامات الكاتب مايكل وولف الذي أتيح له الدخول إلى البيت الأبيض بشكل كبير وعلى نحو غير عادي خلال أوقات كثيرة من العام الأول لترامب في السلطة.

وقال ترامب إن تاريخه المهني وفوزه في الانتخابات يؤكدان أنه  "عبقري راجح العقل جداً".

وذكرت ماي أن ترامب سيزور بريطانيا كما هو مقرر دون أن تفصح عن تفاصيل الزيارة.

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