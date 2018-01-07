أحمد شفيق يقرر عدم خوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أعلن ذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.وكتب شفيق، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن خمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري في أرض وطننا".وأضاف شفيق: "بالمتابعة للواقع، قررت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة. ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018".وتزامن إعلان شفيق عدم الترشح مع الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر غدا الاثنين.يذكر أن دينا عدلي حسين، محامية شفيق، أعلنت في وقت سابق أن موكلها يدرس قرار الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، بعد رجوعه من الإمارات، ولم يعد أمرا محسوما دخول شفيق سباق الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.وأشارت إلى أن شفيق سيعود إلى منزله قريبا، وسيترك الفندق الذي يقيم فيه حاليا، نافية الأخبار التي تتحدث عن وضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب مواقفه السياسية وإعلان نيته الترشح لرئاسة مصر.