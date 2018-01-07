بالأسماء.. "قائمة سوداء" لمنع نشطاء BDS من دخول إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

وضعت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان (الليكود)، "قائمة سوداء" بأسماء المنظمات والمؤسسات الداعمة لحركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS)، لمنع نشطائها من دخول إسرائيل، وتشكل هذه الخطوة انتهاكاً للاتفاقات والمواثيق الدولية وحقوق الفرد بالتنقل والحركة.



وتأتي هذه القائمة ضمن تصعيد الحرب على حملات المقاطعة التي وجهت لإسرائيل عدة ضربات موجعة حول العالم، وأحرجتها على صعيد سياسي ودبلوماسي، وسببت لها خسائر مادية كبيرة من خلال عدة حملات، وفق ما أوردت موقع (عرب 48).



وانضمت عشرات الشركات التجارية إلى الحملة، وأعلنت مقاطعة إسرائيل، كما قامت دول أوروبية باستثناء الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل من الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، وكذلك ألغى عدد من الفنانين عروضهم في إسرائيل، وكانت آخرهم المغنية الأسترالية لورد.



وزعمت الوزارة، أن هذه المنظمات "تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم لمقاطعة إسرائيل، من خلال حملات كاذبة ومضللة، هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم".



وقال الوزير إردان: "تحولنا من الدفاع إلى الهجوم، يجب أن تعلم منظمات المقاطعة أن إسرائيل تعمل ضدهم، ولن تسمح لهم بالدخول إلى أراضيها والمس بالمواطنين الإسرائيليين".



وزعم إردان، أن "وضع القائمة هو خطوة أخرى في معركتنا ضد التحريض والكذب، الذي تنشره منظمات المقاطعة، لن تسمح أي دولة بالعالم لأناس يريدون المس بالدولة بالدخول إلى أراضيها، وبالتأكيد ليس عندما يكون الهدف إلغاء إسرئيل كدولة يهودية".



وقال وزير الداخلية، أرييه درعي، إنه "بصفتي وزيرًا للداخلية ومسؤولًا عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمس بدولة إسرائيل وأمنها، هؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال القانون للعمل ضد إسرائيل ونشر إشاعات حولها وسأمنع ذلك بكل طريقة ممكنة".



وستنقل وزارة الشؤون الاستراتيجية القائمة السوداء التي أعدتها إلى وزارة الداخلية، وسلطة الهجرة والسكان من أجل منع دخولهم إلى إسرائيل.



والمنظمات التي شملتها القائمة هي:



1. مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية.



2. BDS فرنسا.



3. BDS إيطاليا.



4. ECCP.



5. أصدقاء المسجد الأقصى.



6. حملة التضامن الإيرلندية الفلسطينية.



7. الهيئة الفلسطينية في النرويج.



8. مؤسسة التضامن السويدية الفلسطينية.



9. حملة التضامن مع فلسطين.



10. War on Want.



11. حملة مقاطعة إسرائيل.



12. هيئة خدمات الأصدقاء الأميركيين.



13. مسلمي أميركا الفلسطينيون.



14. Code pink.



15. صوت اليهود من أجل السلام.



16. منظمة الطلاب الوطنيين من أجل العدالة في فلسطين.



17. الحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية.



18. BDS تشيلي.



19. BDS جنوب أفريقيا.



20. اللجنة الدولية لمقاطعة إسرائيل.