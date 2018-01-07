نتنياهو يهاجم (أونروا): تديم حق العودة للفلسطينيين ويجب إزالتها من الوجود

رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطالباً بالعمل على "إزالتها من الوجود".



وقال نتنياهو، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، إن "الأونروا منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً حق العودة الذي يهدف تدمير دولة إسرائيل، ولذا يجب أن تزول الأونروا من الوجود".



ودعا نتنياهو، إلى إغلاق الأونروا، وذلك بعد أيام من تهديد أميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، قائلاً: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا".



وأضاف أنه بينما يحصل ملايين من اللاجئين حول العالم على مساعدات من مكتب المفوضية العليا للاجئين، فإن الفلسطينيين وحدهم لديهم منظمة مخصصة لهم تتعامل مع "أبناء أحفاد اللاجئين، وهم ليسوا لاجئين".