بدءاً من منتصف الليلة.. تحسن يطرأ على جدول الكهرباء بغزة

خاص دنيا الوطن

أكد الناطق باسم شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، محمد ثابت، أن تحسناً سيطرأ على جدول الكهرباء في كافة مدن قطاع غزة، لافتاً إلى أن الشركة، ستعلن غداً عن جدول محدد للكهرباء.



وأوضح ثابت، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الطواقم الإسرائيلية، تشارف على الانتهاء من تهيئة خطوط الكهرباء الجنوبية، لافتاً إلى أن الطواقم الفنية لشركة الكهرباء بغزة، بدأت بتحميل الخطوط الأخرى في المناطق الوسطى وغزة والشمال على الشبكة.



وأضاف: أنه خلال ساعات المساء، ستكون كافة الكمية متوفرة في شبكة الكهرباء، كما أن طواقم شركة الكهرباء، تقوم حالياً بتحميل الخطوط الواردة من الجانب الإسرائيلي.



وحول الكمية المتوفرة، أشار ثابت، إلى أنه بعد استكمال العملية سيتوفر 120 ميغاوات من الطرف الإسرائيلي، و55 ميغاوات من محطة توليد الكهرباء، في حين ستوفر الخطوط المصرية 13 ميغاوات، في حين أن خطين مصريين يعملان هما (غزة1، خط فلسطين).



ونوه إلى أن خط (غزة 2) المصري معطل منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أن عدد المولدات التي تعمل في محطة توليد الكهرباء هي مسؤولية سلطة الطاقة في غزة.