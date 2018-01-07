من هي قوات "السيف الأجرب" السعودية.. ولمن تتبع؟

من هي قوات "السيف الأجرب" السعودية.. ولمن تتبع؟
قوة السيف الأجرب
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (سبق) السعودية معلومات جديدة عما تسمى بقوة (السيف الأجرب)، التي اعتقلت أمس 11 أميراً، تجمهروا احتجاجاً في قصر الحكم.

 وأكدت الصحيفة، أن المعلومات تشير إلى أن قوة السيف الأجرب، ترتبط بشكل مباشر بولي العهد، وتم استحداثها فور تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري من مختلف الرتب العسكرية.

ويخضع جميع عناصر القوة لدورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات.

يشار إلى ان تسمية الحرس الملكي، يعود لإحدى كتائبه الخاصة بـ"كتيبة السيف الأجرب"، إلى اسم سيف مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، الذي يلقب سيفه بـ"الأجرب".

شاهد تديبات لقوة (السيف الأجرب)

 


فيديو: بيان النيابة العامة حول اعتقال 11 أمير سعودي

 

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