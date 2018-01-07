إثر عملية طعن.. إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة في البحر الميت

إثر عملية طعن.. إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة في البحر الميت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الأحد، إسرائيلي جراء تعرضه للطعن من قبل شخص مجهول على شاطئ البحر الميت، وذلك وفق ما أوردت القناة العبرية السابعة.

وقالت القناة، أن الإسرائيلي البالغ من العمر (65 عاماً) أصيب بجروح خطيرة، جراء تعرضه لطعنات في الجزء العلوي من جسده، حيث تم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحية.

ورجحت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بداية الحادثة أن تكون جنائية، إلا أنها تراجعت فيما بعد، وقالت أن الشكوك تشير إلى أنها قومية وأن المنفذ لا زال طليقاً.

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