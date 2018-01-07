أبو عمرو: تعبئة شواغر الوظائف بغزة ستكون عبر الخريجين والموظفين الجدد

رام الله - دنيا الوطن

عقدت اللجنة الإدارية والقانونية، التي شكلتها حكومة التوافق لدمج الموظفين، اليوم الأحد، اجتماعاً لها في مدينة غزة، لاستكمال بحث شؤون الموظفين، مؤكدةً أن الاجتماع المقبل سيحدد رقماً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية.



ومن ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، إن اليوم جاء استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد الأسبوع الماضي، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها، وكانت نقاشات جادة وإيجابية".



وأضاف أبو عمرو، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن اللجنة ستضع رقماً تقريبياً لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، ويسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب.



وتابع: "في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية".



وشدد على أن الاجتماع كان إيجابياً كالعادة، متابعاً: "يجب علينا ألا نعير أي اهتمام لما يبث وللشائعات، نحن نعمل معاً بانسجام كامل ومهنية عالية".



يشار إلى أن اللجنة الإدارية القانونية، كانت عقدت اجتماعاً في غزة الأربعاء الماضي، بحثت فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة، الذين تم تعيينهم بعد 14-6-2007.