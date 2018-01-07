الآغا: القيادة الفلسطينية لن تخضع للابتزاز الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

وضع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور زكريا الاغا صباح اليوم الاحد إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول وسط مدينة غزة بعد أن ووقف الحضور، دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء.



وكان المكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات في قطاع غزة نظم صباح اليوم فعالية لاحياء يوم الشهيد الفلسطيني في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة بمناسبة احياء يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف اليوم السابع من كانون ثاني بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رياض الخضري وآمال حمد عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية وممثلي الفصائل الفلسطينية ورؤساء واعضاء اللجان الشعبية في المخيمات ومفوضية المراة في المكتب التنفيذي للجان الشعبية ولفيف من ابناء شعبنا الفلسطيني.



وقال الآغا، إنه لشرف كبير لنا أن نلتقي اليوم معاً لنحيي يوم الشهيد الفلسطيني الذي يصادف اليوم السابع من كانون ثاني من كل عام ، لنقف وقفة إجلال وإكبار ووفاء لشهدائنا الأبطال الذين ذادوا عن حياض هذا الوطن، وضربوا أروع المثل في البطولة دفاعاً عن عزته وكرامته، ومن أجل انتزاع حقوق شعبنا الوطنية في الاستقلال والتحرر وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأكد الآغا، على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى محافظة عل الامانة التي حملها الشهداء ووفية لحلمهم الذي استشهدوا من أجله وهو بناء وطننا الفلسطيني وإعلاء صرح دولتنا الفلسطينية ولن تفرط بالمقدسات وحقوق شعبنا ودمائهم التي سالت في سبيل حرية هذا الوطن وكرامة هذا الشعب.



وأكد الآغا، على أن القيادة الفلسطينية لن تخضع للابتزاز الامريكي الوقح، ولن تقبل مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته بالمال وان حقوقه ليس للبيع او المساومة.



واشار الآغا، إلى أن القيادية الفلسطينية ماضية في الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات والعمل على تامين الحماية الدولية لشعبنا وملاحقة اسرائيل ومحاكمتها في المحاكم الدولية على جرائمها بحق شعبنا والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام لاتخاذ قرارات وخطوات واضحة وملموسة يحدّد من خلالها الأهداف والمرجعيات التي من شأنها وقف الاستيطان، وانهاء الاحتلال ولكسر الانحياز الامريكي السافر الى جانب حكومة الاحتلال مؤكداً على وجود حراك للقيادة الفلسطينية بالتنسيق مع المجموعة العربية لطرح مشروع قرار الى مجلس الامن لقبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.