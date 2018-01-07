آمال حمد: أعياد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحية أعياد وطنية

آمال حمد: أعياد الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحية أعياد وطنية
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
هنأت د. آمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية المسيحيين الشرقيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الشرقي، ومتمنية أن يحل على الشعب الفلسطيني والعالم الأمن والسلام والاستقرار.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها وفد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وضم أعضاء من الأمانة العامة والأطر النسوية اليوم، لكنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة.

وأكدت حمد على أنه بالرغم من وجود الاحتلال وإجراءاته القمعية إلا أنه لن يمنعنا من مشاركة إخواتنا المسيحيين بأعيادهم، مؤكدة أن فلسطين تتمتع بوحدة وطنية راسخة الجذور في عمق التاريخ، وذلك واضح بشكل جلي بتعانق الكنائس مع المساجد في لوحة مميزة تعبر عن المحبة والتسامح والإخاء.

وأضافت حمد أن أعياد أبناء الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه هي أعياد وطنية، تتآلف فيها القلوب، وتلتقي عند محبة الوطن، مشيرة إلى أن فرحة الشعب الفلسطيني لن تكتمل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جهته، شكر الأب انفيلوسيوش راعي الكنيسة الروم الأرثوذكس في غزة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية علي هذه اللفتة الطيبة، متمنياً أن يعم السلام والاستقرار على فلسطين.

وفي ختام الزيارة، قدم الاتحاد درعاً تذكارياً للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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