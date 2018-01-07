السعودية تحاكم 11 أميراً تجمهروا بقصر الحكم في الرياض

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تحاكم السعودية أحد عشر أميراً من العائلة الحاكمة، وذلك بعد تجمهرهم في قصر الحكم في الرياض احتجاجا على أمر ملكي قضى بوقف تسديد نفقات الكهرباء والمياه عن الامراء، في قضية تأتي في وقت تواجه المملكة صعوبات اقتصادية.



وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه مساء السبت ان "11 أميراً في قصر الحكم تجمهروا الخميس مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء"، وذلك وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.



وأضاف أن الأمراء طالبوا أيضاً "بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".



وأوضح أنه تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم؛ لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر بالقبض عليهم، حيث تم إيداعهم في سجن الحائر جنوبي الرياض تمهيداً لمحاكمتهم، مؤكداً أن "الجميع سواسية أمام الشرع ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".