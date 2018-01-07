لواء مصري: الجيش المصري سيعلن الحرب في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء المصري محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، أن تركيا وقطر مستمرتان في العمل ضد مصر.



وقال منصور، لقناة (ltc) المصرية: إن تركيا ليس لها تواجد أو مصالح داخل البحر الأحمر، وإذا سمح السودان لتركيا بإقامة قاعدة عسكرية تركية، تكون خيانة للأمن القومي العربي على حد وصفه، مشيرًا إلى أن الجيش المصري، سيعلن حالة الحرب في هذه الحالة لحماية قناة السويس.



وعلق على تنازل السودان عن إدارة جزيرة (سواكن) لتركيا، قائلاً: "أردوغان عايز يعمل عاصمة الدولة العثمانية الجديدة على أرض السودان"، متابعاً: "أرودغان متهور ويفشل دائماً وقدرته داخل بلده قلت، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالغرب".