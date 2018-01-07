فيديو: مسيحيو قطاع غزة بين إلغاء الاحتفالات بالعيد ومنع الاحتلال للتصاريح

اقتصر احتفال مسيحيي قطاع غزة الشرقيين بالميلاد المجيد على الصلوات والشعائر الدينية، وذلك تنفيذاً للقرار الكنسي، الذي يعم جميع الأراضي الفلسطينية حزناً، جراء قرار الرئيس الأمريكي ترامب ضد مدينة القدس.وبذلك تم إلغاء جميع مظاهر الاحتفال والبهجة بهذا العيد، رفضاً لقرار ترامب، الذي وهب ما لا يملك لمن لا يستحق.يقول سهيل ترزي مدير مؤسسة بيليست للدراسات والنشر والإعلام حول نوعية الاحتفال هذا العام بالميلاد المجيد: "أنا عربي فلسطيني مسيحي، أنتمي لهذه الأرض، وقدمنا على مر السنوات دماء الشهداء لتحرير فلسطين ضد أي عدوان كان سواء فرنجي أو انجليزي أو فرنسي".وأضاف: "فعالياتنا في عيد الميلاد المجيد ستقتصر على الصلوات والطقوس الدينية فقط، ولا يوجد أي ابتهاجات تذكر حزناً على قرار ترامب، الذي وهب لمن لا يستحق من لا يملك، ونحن كعرب فلسطينيين مسيحيين نرفض هذا القرار رفضاً مطلقاً ونعتبره قراراً منحازاً للكيان الإسرائيلي"."طقوسنا الدينية ستقتصر فقط على الصلوات وزيارة العائلات والمقابر وصلة الرحم، وتم إلغاء جميع الاحتفالات الدينية بهذه المناسبة تنفيذاً للقرار الكنسي، الذي يعم جميع الأراضي الفلسطينية، حتى إن الكثير من الدول العربية تتضامن معنا ضد هذا القرار"، على حد قوله.وأكد ترزي: "لا إضاءة للشجرة، وفي بعض المناطق لم يقوموا بنصبها أصلاً تضامناً مع القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومهد المسيح عليه السلام".كما وطالب جميع أبناء الأمة العربية والإسلامية "أن تدعم صمودنا من أجل القدس لأنه إذا ضاعت القدس عاصمة فلسطين الأبدية، فقد ضاعت جميع الدول والعواصم العربية".وشدد ترزي على أن "إسرائيل تستخدم تصاريح الزيارة كل عام للدعاية لها إعلامياً مع العلم بأن إسرائيل قامت بإعطاء 430 تصريحاً فقط لأبناء قطاع غزة، فأنا وعائلتي حرمنا من الزيارة بعد عدم إصدار أي تصاريح لزيارة الأراضي المقدسة سوى تصريح واحد لزوجتي" متسائلاً: "فكيف ستسافر بدون عائلتها؟"."هي مخططات شيطانية لتقليل عدد المسيحيين الزائرين لمدينة بيت لحم والقدس، واستغلال الأمر عالمياً لإبراز أن إسرائيل تضمن حرية العبادة، وهذا افتراء بحت"، على حد قوله.وطالب ترامب بإعادة النظر في قراره، وسحب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بقوله: "بوصلتنا واحدة وهي القدس عاصمة فلسطين الأبدية والطريق نحو تحرير فلسطين والقدس كل القدس لأن قدسنا لا تتجزأ".أما فيما يتعلق بالاحتفال الأُسري فقد أوضح ترزي: "نحن نقوم بزيارة العائلة، ونقوم بتوزيع الهدايا للأطفال، ونعمل أكلة مميزة مثل الديك الرومي وحلوى البربارة".من جهته، أكد كامل عياد مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية في غزة: "هذا العام وبسبب الأجواء السلبية في قطاع غزة، ورداً على قرار مدينة القدس لن يكون هناك احتفالات إطلاقاً سوى الشعائر الدينية والصلوات صباحاً يوم العيد فقط"."السبب علاقتنا الوطيدة مع القدس عاصمتنا الأبدية أقل الإيمان وكنوع من التضامن مع القدس قمنا بإلغاء الاحتفالات المصاحبة لأعياد الميلاد المجيد"، على حد قوله.وأضاف: "بالنسبة للتصاريح فكما كل عام إسرائيل تعلن شيئاً وتفعل شيئاً آخر مخالف تماماً إذ أعلنوا عن نيتهم إصدار 700 تصريح خاص بسكان قطاع غزة من المسيحيين لكنها فعلياً أصدرت 430 تصريحاً فقط بدون إبداء أي أسباب".إعطاء إسرائيل تصاريح لزيارة الأراضي المقدسة في بيت لحم والقدس بنسبة تساوي نصف الأعداد المقدمة للتصاريح، أثار استهجان الكنيسة والمواطنين، الذين اعتبروا أن الأمر هو منعٌ بشكل غير مباشر.تقول المواطنة سناء طرزي بحزن بسبب عدم صدور تصريح لها: " قدمنا تصريح بنية زيارة بيت لحم؛ لنقضي هناك أجواء العيد، ولكن للأسف لم نحصل على تصريح، والأمر الذي يثير الاستياء هو أنك لا تعلم السبب، فكان هناك أمر غامض في الموضوع".وتضيف: "أشعر بالحزن وينتابني شعور مؤلم لعدم حصولي على تصريح لأنني كنت أخطط لرؤية ابني الذي لم أره منذ ثلاث سنوات، والذي بدوره لا يستطيع زيارة غزة بسبب الحصار الإسرائيلي".وتختم حديثها بقولها: "كنت أتمنى قضاء العيد مع العائلة في بيت لحم، ولكن للأسف فليس باليد حيلة".يذكر، أن مجلس كنائس المدن الفلسطينية، قد أعلن إلغاء الاحتفالات بالميلاد المجيد، على أن تقتصر الاحتفالات على الصلوات والشعائر الدينية.