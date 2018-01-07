طائفة اللاتين تحتفل بمراسم قداس عماد السيد المسيح على نهر الأردن

رام الله - دنيا الوطن

ترأس حارس الأراضي المقدسة الأب فرنشيسكو باتون، مراسم قداس عماد السيد المسيح على نهر الأردن، وسط حضور أبناء طائفة اللاتين من مختلف مناطق فلسطين، وقناصل وسفراء عدد من الدول.



ودعا الأب باتون في عظته، إلى أن يعم السلام أرض السلام، وتحظى شعوب المنطقة بالسلام والأمن.



وترأس أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وفداً رسمياً وشعبياً من أبناء محافظة أريحا لتقديم التهاني لأبناء الطائفة، في حفل استقبال موكب رجال الدين المسيحي لدى وصولهم دير اللاتين، بحضور رئيس بلدية أريحا سالم غروف، وقائد منطقة أريحا والأغوار العقيد حمزة الجياب، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية تيسير حميدة، ومدير المخابرات العامة العميد بلال حالوب، ونائب مدير الشرطة العقيد إبراهيم عبده، وإمام مسجد أسامة بن زيد الشيخ حرب جبر.



ونقل الفتياني، تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس للطوائف المسيحية، وطائفة اللاتين، في ذكرى عماد السيد المسيح عليه السلام، مشيداً بالنسيج الاجتماعي بين مسلمي ومسيحيي فلسطين، وقال: إن الشعب الفلسطيني بقيادته، مصمم على انتزاع حقوقه المتمثلة في الانعتاق من نير الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.



وأضاف الفتياني، أن الشعب الفلسطيني كان على الدوام الحامي لعاصمتنا الأبدية وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن الإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، لن يخلق حقاً ولن يغير الحقائق، وأن القدس ليست للبيع، ولن ترهبنا التهديدات وسنفدي القدس بأرواحنا وسنحميها.



وعبّر حارس الأراضي المقدسة الأب باتون، عن شكره للحفاوة وحسن الاستقبال للموكب الديني من قبل الحضور الرسمي، وأبناء أريحا والأغوار، وقال: إن هذا العيد لأريحا بمسلميها ومسيحييها، معرباً عن أمله بأن يسود السلام في أرض السلام.



وأكد راعي طائفة اللاتين في المحافظة الأب ماريو حدشيتي، متانة النسيج الاجتماع في فلسطين، وقال: نحن نصلي لله من أجل أن يعم السلام على هذه الأرض، أرض المسيح رسول المحبة والسلام.



بدوره، أكد الشيخ حرب جبر على وحدة الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه، وقال: إن فلسطين على الدوام، كانت وستبقى نموذجاً للتعايش الإسلامي المسيحي.