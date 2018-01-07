إصابة شاب بعيار معدني خلال مواجهات بالقرب من جامعة بيرزيت

إصابة شاب بعيار معدني خلال مواجهات بالقرب من جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت طواقم الهلال الأحمر في رام الله، بأن شاباً أصيب بجروح متوسطة، جراء إصابته بخصره برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها عليه جنود الاحتلال، خلال مواجهات دارت بين شبان، وقوات الاحتلال اليوم الأحد، عند المدخل الغربي لجامعة بيرزيت.

وكانت قوات الاحتلال، أقامت حاجزاً عسكرياً عند المدخل الغربي للجامعة، وقد دارت مواجهات عدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، والقريبة من جامعة بيرزيت، اليوم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وذلك عقب اقتحام البلدة، وإقامة قوات الاحتلال الحاجز بالقرب من البلدة على مدخل جامعة بيرزيت، حيث انتقلت المواجهات إليه.

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