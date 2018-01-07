اصابة مستوطن بعد طعنه برقبته والشرطة الاسرائيلية تفحص خلفية الحادث





وأكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا في ظروف الحادث.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مستوطن أصيب بجروح خطيرة جدا بعد طعنه في رقبته بالسكين عند منطقة البحر الميت.