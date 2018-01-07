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اصابة مستوطن بعد طعنه برقبته والشرطة الاسرائيلية تفحص خلفية الحادث
2018-01-07
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رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مستوطن أصيب بجروح خطيرة جدا بعد طعنه في رقبته بالسكين عند منطقة البحر الميت.
وأكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا في ظروف الحادث.
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