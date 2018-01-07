نتنياهو: سنضع خططاً لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فكرة يسرائيل كاتس وزير النقل والاستخبارات، حول بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة، مطروحة من فترة ولايته في عام 1996، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) العبرية.



وأوضح نتنياهو، أنه يعتزم تشكيل فريق؛ لوضع خطط ودراسة؛ لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة.



وقال نتنياهو: "عينت البرفيسور آفي سيمخون لرئاسة فريق التخطيط لإقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة"، لافتا إلى ان الطروف البيئية والتكنولوجية والمالية تسمح الان لإقامة الجزيرة.