نتنياهو: سنضع خططاً لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة

نتنياهو: سنضع خططاً لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن فكرة يسرائيل كاتس وزير النقل والاستخبارات، حول بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة، مطروحة من فترة ولايته في عام 1996، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) العبرية.

وأوضح نتنياهو، أنه يعتزم تشكيل فريق؛ لوضع خطط ودراسة؛ لبناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "عينت البرفيسور آفي سيمخون لرئاسة فريق التخطيط لإقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة"، لافتا إلى ان الطروف البيئية والتكنولوجية والمالية تسمح الان لإقامة الجزيرة.

أخبار ذات صلة

محافظ غزة يشيد بعمق الروابط التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني

محافظ غزة يشيد بعمق الروابط التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني

القواسمي: لن تستطيع أمريكا واسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين

القواسمي: لن تستطيع أمريكا واسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين

بسبب عود الكهرباء لغزة.. عائلة هدار غولدن غاضبة من نتنياهو

بسبب عود الكهرباء لغزة.. عائلة هدار غولدن غاضبة من نتنياهو

وفاة طفلة في حادث سير على مفترق صوفا برفح

وفاة طفلة في حادث سير على مفترق صوفا برفح

نتنياهو يهاجم (أونروا): تديم حق العودة للفلسطينيين ويجب إزالتها من الوجود

نتنياهو يهاجم (أونروا): تديم حق العودة للفلسطينيين ويجب إزالتها من الوجود

إدارة معبر رفح: لا علاقة لنا بتسجيل أي كشوفات للسفر

إدارة معبر رفح: لا علاقة لنا بتسجيل أي كشوفات للسفر

التعليقات

الدنيا حكايات

للبيتِ رَبٌ يَحمِيه

للبيتِ رَبٌ يَحمِيه

شؤون فلسطينية

محافظ غزة يشيد بعمق الروابط التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني

محافظ غزة يشيد بعمق الروابط التي تجمع أطياف المجتمع الفلسطيني

القواسمي: لن تستطيع أمريكا واسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين

القواسمي: لن تستطيع أمريكا واسرائيل فرض صك استسلام على الفلسطينيين

بسبب عود الكهرباء لغزة.. عائلة هدار غولدن غاضبة من نتنياهو

بسبب عود الكهرباء لغزة.. عائلة هدار غولدن غاضبة من نتنياهو

وفاة طفلة في حادث سير على مفترق صوفا برفح

وفاة طفلة في حادث سير على مفترق صوفا برفح

عربي

الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق استراتيجية في سنجار

الجيش السوري يعلن سيطرته على مناطق استراتيجية في سنجار

مقتل قائد حوثي في غارات للتحالف العربي بالساحل الغربي لليمن

مقتل قائد حوثي في غارات للتحالف العربي بالساحل الغربي لليمن

سقوط طائرة سعودية باليمن.. والتحالف يعلن انقاذ طياريها

سقوط طائرة سعودية باليمن.. والتحالف يعلن انقاذ طياريها

أحمد شفيق يقرر عدم خوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

أحمد شفيق يقرر عدم خوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة

منوعات

مُنشد &#34;فرشي التراب&#34; يفترشه الآن بعد حادث سير مُروع؟

مُنشد "فرشي التراب" يفترشه الآن بعد حادث سير مُروع؟

شيريهان تُفاجئ الجمهور بحذف رسالتها إلى عهد التميمي بعد ساعات

شيريهان تُفاجئ الجمهور بحذف رسالتها إلى عهد التميمي بعد ساعات

طفل صعيدي في The Voice Kids يتغزل بنانسي عجرم ويُبهر الجميع

طفل صعيدي في The Voice Kids يتغزل بنانسي عجرم ويُبهر الجميع

زوج كارمن سليمان يثير القلق حول صحتها قبل أن يزف الخبر السعيد

زوج كارمن سليمان يثير القلق حول صحتها قبل أن يزف الخبر السعيد