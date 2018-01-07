فيديو وصور: بدء عملية فصل التوأم السيامي من غزة بالرياض

فيديو وصور: بدء عملية فصل التوأم السيامي من غزة بالرياض
جانب من العملية الجراحية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الأطباء في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني من قطاع غزة "فرح وحنين"، وذلك بناءً على تعليمات، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقاً لصحيفة (سبق) السعودية، فإن الفريق الطبي، أنهى مرحلة التخدير وتنظير المثانة والقسطرة، وبدأت مرحلة القطع للتوأم حنين وفرح.

وقال رئيس الفريق الطبي المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبد الله الربيعة، الذي يجري العملية، إن نسبة نجاح العملية تصل إلى 70%، وإنه يتوقع أن تستغرق العملية مدة تصل إلى 15 ساعة.

وكان الفريق الطبي والجراحي عقد اجتماعاً الأسبوع الماضي درس خلاله حالة التوأم السيامي، وقد اتضح أن التوأم "حنين" مكتملة، ولديها مقومات الحياة، ولها طرف سفلي واحد، أما "فرح" فهي غير مكتملة وتعد توأماً طفيلياً، وليس لديها قلب، ولا رئة، كما أن المخ غير مكتمل، وتعتمد اعتماداً كليا في الدورة الدموية على أختها "حنين".

وأوضح الدكتور الربيعة، أن الفريق الطبي، قرر إجراء عملية الفصل للمحافظة على حياة التوأم "حنين"، وقد تم إبلاغ والدها بالحالة.

فيديو: بدء عملية فصل التوأم السيامي فرح وحنين
 




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