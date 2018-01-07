"البركان النائم" يحدث هلعاً في جزيرة نائية بغينيا الجديدة

أرشيفي: كيف تتشكل البراكين؟

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (سكاي نيوز عربية)، إن بركاناً بجزيرة نائية في بابوا غينيا الجديدة، بدأ يقذف الرماد في الجو، الأمر الذي أرغم أكثر من 500 شخص على الفرار.وأوضح الموقع، أنه كان من المتوقع أن بركان كادوفار على الساحل الشمالي في بابواغينيا الجديدة خامد إلى أن بدأ يثور في الخامس من كانون الثاني/ يناير.وقال تشيني أوبرايان، من مركز داروين للرماد البركاني: "هناك انبعاث مستمر للرماد البركاني في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن الرماد المنبعث لا يسبب خطراً على الطيران بعد، ولكن أي تغيير في اتجاه الرياح قد يؤثر على العمل في مطار ويواك.وقالت مؤسسة ساماريتان الخيرية للطيران، ومقرها الولايات المتحدة التي تشغل طائرات مائية تعمل في مناطق نائية في بابوا غينيا الجديدة، إنه تم إجلاء جميع سكان الجزيرة، ولم تقع خسائر في الأرواح.وأضافت: "ليس لدينا أي تفاصيل بعد عن المكان الذي توجهت إليه الأسر، ونأمل أن نحصل على مزيد من المعلومات قريباً".وتشير تقديرات إعلامية إلى أن سكان الجزيرة يتراوح بين 500 شخص على الأقل إلى أكثر من 600.