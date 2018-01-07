اتصالات بين أحزاب إسرائيلية لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة





وعلمت الصحيفة، أنه قبل أسبوعين، عقد اجتماع سري بين يشاي وأحد حاخامات مجلس حكماء التوراة في (شاس)، ونوقشت خلاله مسائل سياسية، وعُلم، أيضاً، أن هذا اللقاء هو ليس الأول بين احد حكماء مجلس التوراة ويشاي، إذ سبق وعقد اجتماع كهذا قبل عدة أشهر، كما يخطط لعقد لقاء بين العضو في مجلس حكماء (شاس) والحاخام مئير مزوز، راعي يشاي.



وتجري هذه الاتصالات في ضوء تخوف قيادة (شاس) من تدهور الحزب في استطلاعات الرأي وفرص عدم اجتيازه لنسبة الحسم. ويجري حالياً فحص إمكانية إعادة يشاي وحزبه الى قائمة شاس للانتخابات القادمة، كحزب مستقل غير مرتبط بشاس أو رئيسها ارييه درعي او مجلس حكماء التوراة، وهكذا ينجحان باجتياز نسبة الحسم، لكن درعي يعارض هذه الخطة، ويبث معارضته لمجلس حكماء التوراة.



ويتعقبون في (شاس) بتأهب وبتخوف التحقيقات الجارية مع درعي، ويسود التقدير أنه طالما تمكن من قيادة الحزب فإنه لن يبادر أحد إلى خطوة تقود لإعادة يشاي إلى الحزب، بسبب الخلافات الشخصية الشديدة بينهما، ومع ذلك تتخوف القيادة الروحية من أن يواصل درعي قيادة الحزب حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضده، ولذلك يحاولون الآن التمهيد لمنعه من ذلك من خلال التحضير لإعادة يشاي، ووسائل أخرى يجري العمل عليها من وراء الكواليس.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إنه على الرغم من المعارضة الحازمة لقيادة (شاس)، تتواصل الاتصالات بين كبار قادة القيادة الروحية للحزب، والرئيس السابق ايلي يشاي.