استمرار التظاهرات ضد الفساد السلطوي في إسرائيل

استمرار التظاهرات ضد الفساد السلطوي في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (هآرتس) العبرية: أنه للأسبوع السادس على التوالي، تظاهر الآلاف في تل أبيب، مساء أمس السبت، ضد الفساد السلطوي، في ساحة هبيما في المدينة، ومن هناك انطلقت مسيرة تظاهرية باتجاه منطقة الحكومة في المدينة.

كما جرت تظاهرات مماثلة، مساء أمس، في العفولة حيث تظاهر 300 شخص، وحيفا (200 شخص) ومفترق كركور ومفترق سمخ وروش بينا.

وردد المتظاهرون في تل أبيب هتاف "الشعب يريد العدالة"، ورفعوا لافتات كتب عليها "الفاسدون إلى البيت". وقال الداد ينيف، من منظمي المظاهرة، ان "مندلبليت يعتقد أنه إذا أجل الأمر إلى عيد الفصح، فإننا لن نبقى في الشوارع، لقد ارتبك، نحن سنبقى هنا كل مساء سبت، وكل أسبوع، لأننا نعرف الحقيقة – إنهم يخافون من عشرات الآلاف في الشوارع"، وقال المنظم الآخر للمظاهرة، ميني نفتالي: إن "الشعب لن يهدأ حتى يختفي الفساد".

وقال ضابط الشرطة المتقاعد مئير جلبواع، خلال المظاهرة: "أعتقد حقاً أن الشرطة تعرف كيفية التحقيق، يجب فقط السماح لها بالتحقيق كما تعرف، الفساد ليس عملاً جنائياً فقط، هناك الكثير من الأشياء الفاسدة، ولكنها ليست جنائية، ولذلك فإننا جميعاً نتظاهر ضد الفساد ليس فقط إذا تمت الإدانة في نهاية التحقيق، والمحققون يتعرضون منذ سنوات، للملاحقة من قبل الفاسدين".

وقال عوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق، ان: "الفساد يشبه الصدأ، يأكل الحديد ببطء، إلى أن ينهار كل شيء، وهو الذي من شأنه الإطاحة بأركان العدالة الاجتماعية والحكم والديمقراطية وكل شيء تستند إليه الديمقراطية".

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