الشرطة الإسرائيلية ستؤجل توصياتها بشأن التحقيقات مع نتنياهو





وبعد استجواب رئيس الوزراء الأخير، قبل ثلاثة أسابيع، تم نشر تقديرات تشير إلى أن الشرطة، انتهت من التحقيق، وأنها ستنشر توصياتها بحلول منتصف كانون الثاني/ يناير على أقصى تقدير.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه من المتوقع، أن تؤجل الشرطة تقديم توصياتها في ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في قضية الرشوة وقضية موزيس.وتقدر مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن ملخصات التحقيق ستقدم إلى مكتب المدعي العام في غضون أسابيع قليلة، وعلى أي حال في موعد أقصاه بداية آذار/ مارس المقبل، بيد أنه وفقاً لتقرير نشرته قناة الأخبار، فإنه في الوقت الذي تريد فيه الشرطة نشر التوصيات في الأسابيع المقبلة، يدعي مكتب المدعي العام أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لتلخيص الملفين 1000 و2000.وقد تأجل نشر التوصيات، من بين أمور أخرى، بسبب الحاجة إلى مزيد من التحقيق مع نتنياهو، إلى جانب الانتهاء من التحقيق في إسرائيل والخارج، وعلى الرغم من ادعاءات المدعي العام للدولة، تقدر مصادر في الشرطة، أن محققي لاهف 433 سيكونون قادرين على استكمال التحقيق في المستقبل القريب، ووفقاً للمصادر، فإن استكمال التحقيق المعني لا يغير كثيراً من موقف الشرطة، الذي تم صياغته حتى الآن.وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية: "لن نفاجأ إذا رأينا خلال الأسابيع القريبة أسافين فوق أسافين في كل ما يتعلق بالتحقيق، ولكن كل ما يوجهنا هو البحث عن الحقيقة في وقت يجري فيه التحقيق بالتنسيق مع النيابة العامة".ومنذ حوالي أسبوعين، أفيد بأنه من المتوقع أن تؤجل الشرطة تقديم توصياتها في القضيتين 1000 و 2000 لمدة شهر ونصف من أجل استكمال التحقيق.