فقدان 30 إيرانيًا بتصادم سفينتين في بحر الصين

فقدان 30 إيرانيًا بتصادم سفينتين في بحر الصين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فُقدت آثار 32 شخصاً بينهم 30 إيرانياً اليوم الأحد، باصطدام سفينة شحن صينية وناقلة نفط في بحر الصين الجنوبي، حيث اشتعلت النيران بعد الحادث.

وأعلنت وزارة النقل الصينية، في بيان لها، أنه تم فقدان ناقلة نفط تنقل 136 ألف طن من المحروقات الخفيفة، وعلى متنها طاقم من 32 شخصاً هم 30 إيرانياً، وبنغلاديشيين اثنين، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأفادت الوزارة، بأنه حوالي الساعة والواحدة بتوقيت (غرينتش) كان الحريق مستمرًا في ناقلة النفط العائمة، بينما شوهدت بقع نفطية على سطح المياه.

ووقع الحادث على بعد حوالى 160 ميلاً بحريًا (300 كلم) شرق مصب نهر (يانغتسي) غير البعيد عن مدينة شنغهاي بشرق الصين.

وظهرت في لقطات بثتها قناة التلفزيون الحكومية الصينية السفينة وهي تشتعل، وتلفها أعمدة من الدخان الكثيف.

وأرسلت السلطات البحرية الصينية ثماني سفن من أجل عمليات البحث والإنقاذ التي تشارك فيها كوريا الجنوبية أيضاً.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديد: إن سيول أرسلت سفينة لخفر السواحل وطائرة للمشاركة في هذه العمليات.

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