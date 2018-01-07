أبو عواد: الأردن لم تبلغ رسميًا بتجميد مساعدات (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

أكد ياسين أبو عواد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، عدم إبلاغ الأردن رسمياً "بتجميد أو وقف المساعدات الأميركية المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والمقدرة بحوالي 370 مليون دولار سنويًا.



وقال أبو عواد، حسب ما نقلت عنه صحيفة (الغد) الأردنية: إن (أونروا) لم تتلق أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وهو ما أكدته الوكالة أيضاً، أمس، بقولها إنه "لم يتم إعلامها مباشرة من قبل الإدارة الأميركية بقرار تجميد مساعداتها من عدمه.



وشدد على الموقف الأردني الثابت بضرورة استمرار عمل الوكالة، وتأمين ميزانيتها ودعمها من قبل الدول المانحة، لأجل تمكينها من تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى (أونروا)، منهم زهاء مليوني لاجئ في الأردن، بنسبة 42 % تقريباً.



وكان الناطق الرسمي باسم (أونروا) سامي مشعشع، أكد أن (أونروا) لم يتم إعلامها مباشرة من قبل الإدارة الأميركية بقرار التجميد من عدمه.



وأوضح مشعشع بأن "أكبر عشرة مانحين يقدمون لأونروا أكثر من ثمانين بالمئة من الدخل الذي تحصل عليه أونروا"، وهم: الولايات المتحدة 364.265.585، الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) 143.137.340، وألمانيا، والسويد، المملكة المتحدة، المملكة السعودية، اليابان، سويسرا، النرويج، هولندا".