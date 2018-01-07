نتنياهو: نؤيد قرار ترامب بخصوص (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتعلق بخفض التمويل، وتقليص المنح التي تخصصها واشنطن لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بحسب ما نقلت صحيفة (هآرتس) العبرية عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى مساء أمس السبت.



تصريحات المسؤول الإسرائيلي، أتت رداً على بيان صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلى، أن الولايات المتحدة ستخفض ميزانيات المساعدات للفلسطينيين إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات، بحسب ما جاء على موقع عرب (48).



لكن إسرائيل تفضل، حسب المسؤول الإسرائيلي، أن يتم هذا الخفض والتقليص بالميزانيات بشكل تدريجي، حيث قوبلت هذه الفكرة، التي وصفها الفلسطينيون بالابتزاز، في بادئ الأمر بردود فعل متفاوتة في إسرائيل، فيما حذر مسؤولون من مخاطر قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين.



وقال مكتب نتنياهو في بيان مختصر: "إن رئيس الحكومة يدعم المنهج الدقيق الذي يتبناه الرئيس ترامب ويؤمن بضرورة اتخاذ خطوات عملية لتغيير الموقف الذي تُخلد بموجبه (أونروا) مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من أن تحلها".



وبحسب (هآرتس)، فإن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، لم تسمه، قال: "نتنياهو يدعم خفضاً تدريجياً لتمويل أونروا".



وتقدم (أونروا) خدماتها لنحو 5.3 مليون فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية.



وقبل أيام هدد ترامب بوقف تقديم التمويل لـ (أونروا) في المستقبل، بسبب عدم رغبة الفلسطينيين في استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.



وقال موقع (أكسيوس) الإخباري على الإنترنت: "إن الولايات المتحدة، جمدت 125 مليون دولار من التمويل الذي تقدمه لـ (أونروا) لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأميركية قال: إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل".



وتقدم (أونروا) الدعم لمعظم سكان قطاع غزة، وربما يؤدي خفض ميزانيتها إلى إثارة التوترات مع إسرائيل التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لتوصيل المساعدات إلى القطاع.



وتعد الولايات المتحدة أكبر مانحي الوكالة، حيث تقدم نحو 370 مليون دولار، من إجمالي نحو 874 مليون دولار أمريكي تقدمها الدول المانحة.



والأسبوع الماضي، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي: "الرئيس ترامب سيوقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ (أونروا)، وذلك حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".



وفي الماضي دعت إسرائيل إلى إغلاق الوكالة (أونروا)، مدعية أنها سمحت للدول العربية بالامتناع عن استيعاب وتأهيل اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في الدول العربية.



وفي حزيران/ يونيو، قال نتنياهو: إنه دعا المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، إلى إعادة النظر في وجود الوكالة.



وقال نتنياهو: "أونروا تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، ومن ثم يجب تفكيكها واندماجها في هيئات الأمم المتحدة الأخرى".



ومع ذلك، في تموز/ يوليو، أعربت إدارة ترامب عن استعدادها لمواصلة توجيه التمويل للأونروا كجزء من التزامها حيال ما تسميه "عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية".