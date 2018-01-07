مصري يحاول تهريب 51 ألف دينار كويتي بمكان حساس

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (روسيا اليوم)، إن إدارة التأمين في مطار القاهرة الدولي، أوقفت راكبًا حاول تهريب 51 ألف دينار كويتي، وستة آلاف جنيه مصري أثناء توجهه إلى الكويت.



ووفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية عن مصادر أمنية في المطار: "أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة خطوط طيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب، وقامت بتفتيشه وعثر على المضبوطات، بمكان حساس في جسده أعلى فخذيه".



وقالت الصحيفة: "المضبوطات كانت عبارة عن مبلغ مالي قدره 51800 ألف دينار كويتي (نحو 300 ألف دولار)، و6700 جنيه مصري".



وأشارت المصادر، إلى أن "اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لمطار القاهرة، وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المتهم والتحقيق في الحادثة".