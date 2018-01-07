كوريا الشمالية تُقدم أسماء أعضاء وفدها بالمباحثات مع جارتها الجنوبية

فيديو: العلاقة بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنقالت كوريا الشمالية، إنها أبلغت جارتها الجنوبية، بأسماء أعضاء وفدها الذي سترسله للمحادثات بين الكوريتين المزمع عقدها في قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية الثلاثاء المقبل.ووفق وكالة (يونهاب) للأنباء الكورية الجنوبية، فإن وفد كوريا الشمالية، سيضم خمسة أشخاص برئاسة رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا "ري سون كوان".وكانت سيئول، قد أعلنت أمس السبت، أنها سترسل وفداً مكوناً من خمسة أعضاء برئاسة وزير الوحدة جو ميونغ كيون، داعيةً الجانب الشمالي إلى تقديم قائمة بأسماء وفده.وقال مصدر بوزارة الوحدة، إن الجانب الشمالي قدم قائمة أسماء الوفد للمحادثات بعد ظهر اليوم.وأكدت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أنها تتشاور باستمرار مع الجانب الشمالي بشأن تفاصيل جدول أعمال المحادثات رفيعة المستوى عبر خط الاتصال في قرية "بانمونجوم".ومن المتوقع، أن تتناول المحادثات مسألة مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين التاسع و25 شباط/ فبراير المقبل، إضافة إلى مسألة "تحسين العلاقات بين الكوريتين".