ترامب: مستعد للتفاوض مع كوريا الشمالية بشروط مسبقة

ترامب: مستعد للتفاوض مع كوريا الشمالية بشروط مسبقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه على استعداد لإجراء حوار مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ لكنه غير مستعد للقيام بذلك دون شروط مسبقة.

وأضاف ترامب، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "بالطبع أؤمن دائماً بالمفاوضات، لكن موقفنا في غاية الصلابة والشدة؛ ولكني لا أرى أية مشاكل للقيام بذلك".

وتابع: "هذا على الإطلاق ليس ما قلته، وهو (كيم جونغ أون) يعرف أني لا أمزح، ولا حتى بنسبة واحد بالمئة، وهو يدرك ذلك جيداً".

وشدد ترامب، على أنه سيبذل الجهود من أجل صياغة حلول سلمية وجيدة مع كوريا الشمالية، متابعاً: "سنعمل من أجل ذلك بعدد كبير من الأفراد".

وأكد الرئيس دونالد ترامب أنه "إذا حدث شيء ما، وإذا نجمت عن هذه المفاوضات نتيجة ما، فسيكون ذلك حدثاً كبيراً ومهماً جداً للعالم".

ويأتي حديث الرئيس الأمريكي هذا، بعد ازدياد التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة، إثر تنفيذ بيونغ يانغ سلسلة من التجارب الصاروخية والذرية، ورد واشنطن على ذلك بفرض عقوبات اقتصادية ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك عن طريق مجلس الأمن الدولي.

أرشيفي: الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
 

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