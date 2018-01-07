جيش الاحتلال: 20 جندياً إسرائيلياً قتلوا خلال العام الماضي

جيش الاحتلال: 20 جندياً إسرائيلياً قتلوا خلال العام الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، البيانات الكاملة عن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك عن بعض الأحداث المتعلقة بعمل وتدريبات الجيش داخلياً خلال عام 2017.

ووفق البيانات، التي أوردتها صحيفة القدس المحلية، فإن 20 إسرائيلياً قتلوا في 99 هجوماً أو محاولة هجوم شهدتها مناطق الضفة الغربية والقدس خلال عام 2017، مقارنةً بـ 17 قتيلاً و263 جريحاً في 226 هجوماً خلال 2016، و28 قتيلاً و360 جريحاً في عام 2015.

وأشارت البيانات، إلى أن الجيش اعتقل خلال العام المنصرم 3617 فلسطينياً، مقابل 3313 في العام الذي سبقه، وأنه تم مصادرة عشرة ملايين شيكل، وإغلاق 42 مخرطة لصناعة الأسلحة المحلية، وضبط 455 قطعة سلاح.

وبشأن الأوضاع في غزة، قالت البيانات الإسرائيلية، إن 35 صاروخاً، أطلقت من قطاع غزة خلال عام 2017، منها 30 بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، مشيرةً إلى أن عشرة صواريخ، سقطت في مناطق سكنية وتم اعتراض عدد كبير منها من قبل القبة، في حين أن 25 صاروخاً سقطت في مناطق مفتوحة (غير سكنية).

ويقدر الجيش، أن عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقت خلال عام 2017 هي الأكبر منذ حرب غزة الأخيرة؛ إلا أنه ما زالت الحدود تعتبر هادئة في ظل جهود حماس لمنع التصعيد.

وأشارت البيانات، إلى أن الجيش نفذ 59 هجوماً في غزة رداً على إطلاق تلك الصواريخ، ومن بين الهجمات بعض الأهداف المهمة كتدمير أنفاق وبنى تحتية لتصنيع الأسلحة والصواريخ.

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