معظمهم إيرانيون.. فقدان 32 شخصا باصطدام سفينتين ببحر الصين الجنوبي

معظمهم إيرانيون.. فقدان 32 شخصا باصطدام سفينتين ببحر الصين الجنوبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة النقل الصينية أول أمس الاحد، أن اثنين وثلاثين شخصاً على الاقل بينهم ثلاثين ايرانيا فقدوا، بعد ارتطام سفينة شحن صينية بناقلة نفط في بحر الصين الجنوبي، أسفر عن اشتعال النيران.

وعلى أثر الحادث الذي وقع السبت، أعلنت الوزارة  في بيان فقدان أثر ناقلة نفط كانت تنقل 136 ألف طن من النفط، وعلى متنها طاقما من اثنين وثلاثين شخصا هم ثلاثين إيرانيا واثنان من بنغلادش، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت إلى أن سفينة الشحن الصينية "لم تصب بأضرار تعرض أمنها للخطر"، لافتة إلى أنه تم إنقاذ طاقمها.

فيديو أرشيفي: القوات البحرية الصينية تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

 

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