مظاهرات في تل أبيب احتجاجا على الفساد الحكومي

فيديو أرشيفي: مظاهرات حاشدة في تل أبيب احتجاجا على "الفساد الحكومي"

رام الله - دنيا الوطنشهدت منطقة وسط مدينة تل أبيب مساء أمس السبت، تظاهرة خرج فيها 2000 إسرائيلي، ضد الفساد الحكومي في البلاد.ومنعت الشرطة الإسرائيلية حركة المرور في عدد من الشوارع بسبب هذه التظاهرة، وطلبت من السائقين استخدام طرق بديلة بسبب حشود المتظاهرين الذين طالبوا بتسريع التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتأتي هذه التظاهرة للأسبوع السادس على التوالي وسط ترجيحات بأن تقوم الشرطة الاسرائيلية بتأجيل تقديم توصياتها بشأن مصير نتنياهو الذي يشتبه بتورطه في العديد من ملفات الفساد إلى ما بعد عيد الفصح اليهودي في شهر مارس (آذار) المقبل.