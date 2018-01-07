الاحتلال: 2017 شهد زيادة في إطلاق الصواريخ وانخفاض عدد العمليات

الاحتلال: 2017 شهد زيادة في إطلاق الصواريخ وانخفاض عدد العمليات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عام 2017 شهد زيادة في عدد عمليات إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة مقارنة بأعوام  2014 و2015 و2016.

وادعى جيش الاحتلال، أنه في عام 2014 أطلق من قطاع غزة 4897 صاروخاً وقديفة هاون، وفي عام 2015 أطلق واحد وعشرون صاروخاً وقذيفة هاون، وفي عام 2016 أطلق خمسة عشر صاروخاً وقذيفة هاون، بحسب ما جاء على موقع القناة 14 العبرية.

وفي السياق ذاته، أوضح جيش الاحتلال، أن هناك انخفاضاً في عدد العمليات خلال عام 2017، لكن هناك ارتفاع في عدد القتلى الإسرائيليين، لافتاً إلى أنه وقعت 99 عملية خلال العام، قتل فيها عشرون إسرائيلياً فيما أصيب 169 آخرون.

وأشار الجيش إلى أنه في عام 2016 وقعت 269 عملية قتل فيها سبعة عشر إسرائيلياً وأصيب 263 آخرون.

وبحسب القناة السابعة، فان قوات جيش الاحتلال ضبطت 10.061.120 شكيل في العام 2017 كانت مخصصة لدعم العمليات وعائلات المنفذين، بحسب ادعاء جيش الاحتلال.

وأوضح الجيش أنه في عام 2017 أغلقت اثنتان وأربعون ورشة ومخرطة لصنع الأسلحة في الضفة، وتمت مصادرة 455 قطعة سلاح وصفتها بـ "غير مشروعة"، بحسب زعمه.

وفيما يتعلق بحالات الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال 3617 مواطناً فلسطينياً في العام 2017، مقارنة مع عام 2016 الذي اعتقل خلاله 3.143 مواطناً فلسطينياً.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عام 2017 خلا من المتسللين عبر الحدود المصرية للدخل.

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