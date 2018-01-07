كاتس: قرار أمريكا تجاه (أونروا) لا لبس فيه وبالاتجاه الصحيح

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر يسرائيل كاتس وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلية مساء أمس السبت، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقليص المساعدات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا لبس فيه، وفي الاتجاه الصحيح.



وأشار كاتس خلال حديثه للقناة العبرية العاشرة، إلى أن وكالة (أونروا) تديم قضية اللاجئين الفلسطينيين، على حدث زعمه.



وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن مصلحة إسرائيل العليا بشأن قضية اللاجئين تتمثل في بقائهم بمناطق وجودهم، وأن هذا هو الحل الوحيد والأمثل لهذه القضية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وعلق على القرار الأميركي بشأن تقليص المساعدات التي تقدمها واشنطن لهذه الوكالة الاممية بابتسامة وقال "هذا قرار أميركي خالص لا دخل لإسرائيل فيه"، مشيداً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفه بـ "المعجزة" لجهة علاقاته مع إسرائيل.