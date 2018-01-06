"كوسوفو" توقف اسرائيليا بتهمة تهريب الأعضاء

"كوسوفو" توقف اسرائيليا بتهمة تهريب الأعضاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت شرطة كوسوفو اليوم السبت اسرائيلياً يُشتبه بأنه العقل المدبر لشبكة دولية لتهريب الأعضاء في قبرص.

وأكد ناطق باسم شرطة كوسوفو باقي كيلاني لوكالة فرانس برس ان "المشتبه به واول حرفين من اسمه ام. اتش. اوقف قبل ايام في قبرص بناء على مذكرة توقيف دولية".

بينما قالت الصحف المحلية في كوسوفو ان الرجل هو موشيه هاريل الذي تبحث عنه كوسوفو منذ 2010. وهو متهم في تل ابيب ايضا منذ 2015 مع ستة اسرائيليين آخرين بالانتماء الى شبكة دولية لتهريب الاعضاء من كوسوفو الى اذربيجان وسريلانكا وتركيا.

وبحسب صحيفة " القدس" فقد كانت محكمة اوروبية في كوسوفو حكمت في 2013 على خمسة اطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل الى ثماني سنوات لتهريبهم اعضاء من كوسوفو في قضية تعود الى 2008 وامتدت تبعاتها الى اوروبا واميركا الشمالية والشرق الاوسط.

والغت المحكمة العليا في كوسوفو الاحكام وتجري محاكمة جديدة منذ 2016.

وتوضح النيابة ان اكثر من ثلاثين عملية لاخذ كلى او زرعها جرت بطريقة غير مشروعة في مستشفى ميديكوس بالقرب من بريشتينا التي اغلقت في 2008 عندما كشفت الفضيحة.

ووعد المتبرعون وهم من اوروبا وآسيا الوسطى ب15 الف يورو لكل منهم بينما كان المرضى مستعدين لدفع مئة الف يورو لقاء عملية جراحية من هذا النوع، حسب المصدر نفسه.

وحدد محضر الاتهام موشيه هاريل على انه العقل المدبر للشبكة بينما يشتبه بان طبيبا تركيا يدعى يوسف ارتشين سنميز وفار حاليا، قام بعمليات الزرع في العيادة.

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