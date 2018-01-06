بعد خطفهم في بيروت عام 1982.. ايران تكشف مصير الدبلوماسيين الـ4



والمخطوفون هم مصوِّر و3 دبلوماسيين، واسماءهم: "أحمد متوسليان وسيد محسن موسوي وتقي راستيجار مقدم وكاظم أخوان".

رام الله - دنيا الوطنكشف مستشار قائد القوات المسلحة في إيران، العميد حسين دهقان، ان "الدبلوماسيين الإيرانيين الـ4 الذين تمّ اختطافهم في بيروت عام 1982، لا يزالون على قيد الحياة"، وفق ما افادت قناة "الميادين".ولفت دهقان إلى أنّ "العملاء في لبنان قاموا بتسليمهم إلى إسرائيل"، مشيرا الى انه "على إسرائيل أن تتحمّل مسؤوليتها وتكشف عن مصيرهم".يذكر ان خطف الإيرانيين الـ 4، جاء خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وقد اتهمت إيران إسرائيل بعملية الخطف.