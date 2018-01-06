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فيديو: نصرالله يلعب كرة القدم
2018-01-06
جانب من الفيديو
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رام الله - دنيا الوطن
انتشر فيديو على موقع (فيسبوك) يظهر فيه الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو يلعب كرة القدم.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، وقال البعض: إنّ عددًا من الظاهرين في الفيديو هم من قادة الحزب.
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