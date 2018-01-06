فيديو: نصرالله يلعب كرة القدم 

رام الله - دنيا الوطنانتشر فيديو على موقع (فيسبوك) يظهر فيه الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو يلعب كرة القدم.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، وقال البعض: إنّ عددًا من الظاهرين في الفيديو هم من قادة الحزب.