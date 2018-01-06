الجبير: موقفنا ثابت أن القدس عاصمة لفلسطين

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعم السعودية للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي فيما يتعلق بمدينة القدس.



وقال الجبير، خلال اللقاء الذي عقده مع وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي على هامش الاجتماع الوزاري العربي بشأن القدس الذي عقد في العاصمة عمان اليوم السبت، إن موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية ثابت خاصة باعتبار مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية .



كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الراهنة على الساحة العربية، خاصة ما يتعلق بمدينة القدس في ضوء القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل .



وأعرب الجبير عن ارتياحه لنتائج اجتماع ستة من وزراء الخارجية العرب في عمّان اليوم، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بناء جدا وخرج بنتائج مهمة .



كما قال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، "إننا استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار الأميركي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والإسلامي بشأن القدس"، وأضاف "أن أساس الحل يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً في الوقت ذاته "أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت ولن يتغير".



وشدد الوزير الجبير على التعاون المتين بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية "فيما يتعلق بدعم الأشقاء الفلسطينيين والعمل على التصدي لقرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل".