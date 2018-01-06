مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني خلال سنوات القتال بسوريا

مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني خلال سنوات القتال بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قُتل أكثر من ألفي "متطوّع" أفغاني دربتهم ايران في سوريا، خلال مشاركتهم في القتال الى جانب النظام السوري خلال السنوات الخمس الماضية، حسب ما نقلت وسائل اعلام ايرانية عن مسؤول أفغاني.

وبحسب "القدس" ينتمي هؤلاء إلى "لواء الفاطميين" المؤلف من مجندين أفغان شيعة، والذي يعتبر من بين القوات الرئيسية التي دربها ضباط ايرانيون للقتال في سوريا.

والمعروف ان ايران تدعم عسكريا نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الفصائل المعارضة والجهاديين.

وصرّح حجة الاسلام زهير مجاهد، احد المسؤولين الافغان في هذا اللواء، أن "اللواء قدم أكثر من ألفي شهيد كما اصيب ثمانية آلاف من عناصره بجروح منذ تدخله في سوريا قبل خمس سنوات".

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