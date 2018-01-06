كتاب نار وغضب يكشف تفاصيل خطة ترامب "مصر تأخذ غزة والأردن الضفة"

كتاب نار وغضب يكشف تفاصيل خطة ترامب "مصر تأخذ غزة والأردن الضفة"
رام الله - دنيا الوطن
كشف الكاتب الصحفي، مايكل ولف، في كتاب مثير للجدل، ما وراء كواليس إدارة تشوبها الفوضى وتلاحقها التحقيقات الفيدرالية، ويشكك الكثيرون في أحقية ترامب بالرئاسة.

الكتاب المعنون بنار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض، تناول تفاصيل شخصية عن ترامب وعائلته، وكذلك بعض الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية.

وبحسب "المصري اليوم" نُشرت مقتطفات، هذا الأسبوع، في عدد من وسائل الإعلام، تسلط الضوء الجديد على الأيام الأولى لإدارة "ترامب".

ويتطرق الكتاب إلى العلاقات الدولية لإدارة "ترامب" التي جاءت في الكتاب، حوار يدور بين كبير مستشاري ترامب للشؤون الاستراتيجية، ستيف بانون، أثناء عشاء نيويورك، خلال الفترة الانتقالية، يقول فيه سننقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل في اليوم الأول لرئاستي، نتنياهو وشيلدون يحظيان بدعمنا. 

في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو، وشيلدون أدسون، أحد أغنى وأكبر داعمي إسرائيل في الولايات المتحدة وممولي حملة ترامب الرئاسية.

وفيما يتعلق بخطة السلام في الشرق الأوسط، أشار الكتاب إلى أن بانون قال لترامب: "نحن نعلم أين نتجه، لندع الأردن يأخذ الضفة الغربية ومصر قطاع غزة، ولنتركهما يتعاملان مع الوضع، أو يغرقان في محاولة التعامل معه. 

ووفقًا للكتاب سُئل بانون: أين ترامب في كل هذا؟ وكانت إجابة بانون: ترامب يوافق تمامًا، وفقًا لموقع سي إن إن الأمريكي.

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