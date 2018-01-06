الشرطة تؤمن وتشارك باحتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم، شارك ظهر اليوم بمراسم استقبال جرى بساحة مهد السيد المسيح في بيت لحم لغبطة البطريرك ثيوفولس الثالث بطريرك الروم الارثوذكس في الأردن وعموم فلسطين إلى جانب محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري ووزيرة السياحة والآثار د. رولا معايعة والعميد سعيد النجار قائد منطقة بيت لحم والوزير زياد البندك مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية وحشد كبير من المسؤولين وكبار رجال الدين ومدراء الأجهزة الأمنية والمئات من المواطنين والزوار والسياح الأجانب.وفي نفس السياق، شارك العقيد الشلبي صباح اليوم بمراسم استقبال مطران السريان ومرافقته الى كنيسة السريان بوسط مدينة بيت لحم، بالإضافة إلى استقبال مطران الأقباط وشارك العقيد نادي حلاحله نائب مدير شرطة المحافظه في استقبال مطران الاحباش، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية حيث تم تقديم التهاني وبطاقات المعايدة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة للطوائف التي تسير حسب التقويم الشرقي.كما أكد العقيد الشلبي، أن الشرطة شرعت بتطبيق الخطة الخاصة التي أعدتها تنفيذا لتوجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ، فمنذ ساعات الصباح الأولى إنتشرت دوريات الشرطة الراجلة والمحمولة في الطرقات والمفارق المؤدية إلى ساحة وكنيسة المهد بهدف تأمين وصول موكب غبطة البطريرك القادم من القدس المحتلة ووصول كبار رجال الدين المسيحيين الى كنيسة المهد ، وأكد بان الشرطة حرصت على تعزيز فرحة المحتفلين من جهة وتسهيل حركة المواطنين في المحافظه وعدم تعطيل حركة السير بالطرقات.