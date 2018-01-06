مصرع 25 شخصاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

رام الله - دنيا الوطن

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، جراء غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجراً، وفق ما ذكرته وكالة (فرانس برس) اليوم السبت، نقلاً عن منظمتي إغاثة غير حكوميتين.



وكتبت منظمة (سي واتش) الألمانية على (تويتر)، "غرق زورق مطاطي شمال طرابلس، ومصرع 25 شخصاً على الأقل، والعدد الدقيق ليس واضحاً بعد، والبحرية الإيطالية موجودة".



وأبلغ خفر السواحل الإيطالي وكالة (فرانس برس) أن 85 شخصاً قد أنقذوا، وأن ثماني جثث انتشلت حتى الآن، مشيراً إلى أن "البحث مستمر في الوقت الراهن، نحاول العثور على ناجين".



من جهتها، أشارت المنظمة غير الحكومية الإسبانية (برواكتيفا اوبن ارمز) إلى "حادث غرق قبالة ليبيا شرق طرابلس، وعشرات المفقودين الذين سيلقون حتفهم دون دفن".



وحددت طائرة مراقبة تابعة للبعثة الأوروبية (صوفيا) لمكافحة القرصنة موقع الزورق المغمور جزئياً في المياه الدولية قبالة ليبيا.



والعام الماضي، لقي 3116 شخصاً مصرعهم، أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، وفقاً لما ذكرته منظمة (أطباء بلا حدود).