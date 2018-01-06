يعلون: سندفع ثمن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات

يعلون: سندفع ثمن قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات
موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي السابق
رام الله - دنيا الوطن
 قال موشيه يعلون وزير الجيش الإسرائيلي السابق، اليوم السبت: إن إسرائيل ستدفع الثمن بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات لصالح الفلسطينيين، وحركة المقاطعة الدولية.

وهاجم يعلون في تصريحات صحفية له، القوانين الأخيرة التي تم التصويت عليها في الكنيست، وخاصةً قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، مضيفاً "هذه قوانين تقوض شرعيتنا، ونحن بذلك نعطي أدوات للاعبين دوليين مثل حركة المقاطعة لتقويض هذه الشرعية".

وفي سياق آخر، أشار يعلون إلى أنه يعمل على بناء حزبه السياسي الخاص وفق خطط عمل مهمة جداً بالنسبة لجميع الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه سيفاجئ الجميع حين يعلن عن قائمة حزبه، والشخصيات التي ستتواجد في الحزب، ملمحاً لوجود اتصالات واسعة مع جهات مختلفة من أجل ذلك.

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