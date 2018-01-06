خبير اقتصادى: السيسي أول رئيس يسأله الشعب "بتجيب منين"

خبير اقتصادى: السيسي أول رئيس يسأله الشعب "بتجيب منين"
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال هشام فتحي، الخبير الاقتصادي الدولي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لديه العديد من الإنجازات على أرض الواقع، رغم العديد من التحديات التي تعرضت لها مصر من أهل الشر.

وتابع فتحي، خلال حلقة برنامجه "المفهماتي"، على قناة "htc.. الصحة والجمال"، اليوم السبت: "السيسي أول رئيس الشعب يسأله "بتجيب منين"، وأول رئيس الشعب يقول له كفاية مشروعات، واكتُشف في عده أكبر حقل غاز في العالم، وزاد الاحتياطي في البنوك، وحفر قناة السويس الجديدة".

واستكمل: "مصر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، وتشيد العديد من المشروعات، ونحارب الفساد والإرهاب، وياريت محدش يقول السيسي مبيعملش حاجة".

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