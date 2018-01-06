قراقع: "قانون إعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون إعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام
عيسى قراقع
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقـع: إن مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وما سبقه من القوانين الإجرامية التي شرعها الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى، يكرس الهمجية الإسرائيلية التي تفوح منها رائحة الإجرام والإرهاب والعنصرية.

وأضاف قراقع في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن هذا القانون مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعريضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.

واعتبر قراقع، أن سن مثل هذا القانون وغيره، يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية، ومقاتلين شرعيين، ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين، وليسوا أسرى جنائيين، ومجرمين كما تدعي إسرائيل.

أقوال قراقع تلك، جاءت خلال زيارات ميدانية له ووفد من الهيئة، للأسيرة المحررة ملاك الغليظ (14 عاماً) من مخيم الجلزون، والتي أفرج عنها بعد قضائها 8 أشهر في سجون الاحتلال، وزيارة الأسيرة المحررة صباح فرعون، بعد قضائها 18 شهراً في الاعتقال الإداري، حيث تمت الزيارة بحضور رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون.

وزار قراقع عائلة الأسير داوود عدوان، والذي علق إضرابه عن الطعام أمس، بعد وعودات من إدارة السجون بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحقه، وعائلة الأسير ستيف مطر من بيت جالا لتهنئة العائلة بمناسبة الأعياد الميلادية.

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