زياد أبو عمرو يتحدث عن الرواتب وموظفي غزة والكهرباء

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء: إن الانقسام أسس لدولتين ونظامين منفصلين، ما يتطلب رؤية متكاملة موضوعية، ودون تعطيل مقصود أو غير مقصود، كي تتم المصالحة.وأضاف أبو عمرو خلال مناقشة أوضاع قطاع غزة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: أن هناك تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية، لكن على حد تعبيره، نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني.وفي موضوع الرواتب، أوضح نائب رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات موظفي حماس شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية.وذكر أبو عمرو، أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.وفيما يخص إشكاليات وزارة الصحة وعمال النظافة أكد التزام الحكومة بدورها في إنهاء هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة طالبت الجانب الاسرائيلي بزيادة كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، ولكنها حتى تاريخه لم تتلق أي رد.من جانبها جددت الهيئة على لسان ممثليها في الاجتماع ترحيبها بجهود المصالحة، مطالبة بدعمها وتحصينها، ومؤكدة على رؤيتها الخاصة بآليات التحول نحو المصالحة لضمان سيادة القانون، وتجنب أي من الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات العامة.وشددت على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء أزمة وزارة الصحة بشكل جذري، مع أخد الخدمات الخاصة بباقي الوزارات على محمل المسؤولية، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الكارثية التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في القطاع جراء النقص الحاد في الموازنات التشغيلية، في ظل حالة الاكتظاظ ، وما يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية للمحتجزين.واستعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان، وناقشت تطورات الأزمات التي تطال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي تمس أكثر المناحي الحياتية حيويةً، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومنظومة حقوق الإنسان، في ظل تأخر المصالحة الفلسطينية واستمرار تداعيات الانقسام.حضر اللقاء كل من: الأستاذ عصام يونس نائب مفوض عام الهيئة، وأعضاء مجلس المفوضين، الأستاذ سلامة بسيسو، والأستاذة زينب الغنيمي، والدكتور يحيى السراج، والأستاذ طلال عوكل، والأستاذ أمجد الشوا، وكذلك الأستاذ جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة، والمحامي رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال.