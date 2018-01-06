صور: لدى وصول "ثيوفلوس" كنيسة المهد.. رفض شعبي لزيارته واتهامات بالخيانة

رام الله - دنيا الوطنتظاهر عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، احتجاجًا على وصول كيوريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذوكس في القدس وفلسطين وسورية والأردن وقانا الجليل، الذي قدم لكنيسة المهد ببيت لحم، للمشاركة باحتفالات الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد.وعقب وصول البطريرك إلى كنيسة المهد، احتج عشرات الفلسطينيين على زيارته واتهموه بالتورط بـ"صفقات مشبوهة سرب خلالها أملاك وعقارات فلسطينية للجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية" في القدس.وهتف عشرات الفلسطينيين، اعترضوا موكب البطريرك ثيوفيلوس، (يا خاين الدين والوطن)، ورفعوا شعارات مكتوبة تؤكد على رفض بيع المقدسات الإسلامية والمسيحية وأخرى تطالب بعزله.وطالب رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس ، في تصريحات للصحفيين في بيت لحم، المجمع الكنسي بعزل البطريرك ثيوفيلوس أو أن يعزل هو نفسه، وحث السلطة الفلسطينية على مساعدتهم في مطالبهم.وأطلق ناشطون فلسطينيون وسم (#المهد_لن_تخون) رفضًا لاستقبال البطريرك ثيوفيلوس الثالث.ووفقًا لصحيفة (القدس)، فإن بلديات بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وفعاليات فلسطينية أخرى قاطعت زيارة البطريرك ثيوفيلوس في احتفالات عيد الميلاد، معتبرة أن مقاطعة ثيوفيلوس سابقة في التاريخ، إذ لم يحدث أبدًا أن غابت هذه البلديات عن بروتوكول الاستقبال المتبع في فلسطين والأردن وسورية.وانتخب ثيوفيلوس الثالث بطريركا بالإجماع في التاسع من آب/أغسطس 2005، وتوج على الكرسي الأورشليمي في 22 تشرين ثاني/ نوفمبر من العام ذاته.وكان المؤتمر المسيحي الأرثوذكسي والمؤسسات الارثوذكسية طالب بمقاطعة استقبال البطريرك ثيوفيلوس وإقالته أو استقالته "حماية للكنيسة الأرثوذكسية".