توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

شاركت اليوم السبت، النائبة عايدة توما سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة القائمة المشتركة) في التظاهرة الاحتجاجيّة التي نظمها " ائتلاف نساء من اجل السلام " امام سجن الشارون حيث يحتجز الاحتلال الفتاه عهد التميمي ووالدتها والنائب خالده جرار وعدد من الأسيرات السياسيات الفلسطينيات.



وكانت قد شاركت في التظاهرة اضافة لعشرات النساء النائبة السابقة لرئيس الاتحاد الاوروبي السيدة لويزا مورغانتيني.



وهتف المتظاهرين شعارات مندده بالاحتلال والمطالبه باطلاق سراح الاسيرات الفلسطينيات خاصة القاصرات منهن .وعبر العديد من المتظاهرين عن احتجاجهم على استمرار اعتقال عهد التميمي وطالبوا بتحرير جميع الأسرى السياسيين.



وفي كلمتها التي وجّهتها للطفلة عهد التميمي أكدت النائبة توما_سليمان على أن الجماهير خارج جدران السجن تقف داعمةً لنضالها العادل والمطالبة بحريتها.



وأضافت:" نحن لا نعلم يا عهد ان كنت تسمعيننا، لكن جئناك اليوم نساءً ورجالا، عربًا ويهودًا لنردد ما قلته في المحكمة، "فلينقلع الاحتلال": نحن نؤكد لك وللكل الأسرى السياسيين أن ليل الاحتلال زائل، وظلم السجون سينتهي وبأننا سنحتفل معًا يومًا ما بقيام دولة فلسطين الحرّة والمستقلّة".



وعند انتهاء التظاهرة زارت النائبة توما سليمان الفتاة نور التميمي في بيتها في قرية النبي صالح مهنئةً باطلاق سراحها حيث اشادت النائبة بصمودها وبالنضال الوطني الذي يقودونه والذي يشكل مثالا يحتذى به للنضال الشعبي ضد الاحتلال وموبقاته.



واستمعت توما سليمان من نور حول اوضاع الاسيرات وعن صمود ومعنويات الاسيرات العالية خاصة عهد وناريمان والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار.